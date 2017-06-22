﻿唐樓露台突甩底 人連牀險墮街

紅磡一幢六十一年樓齡的唐樓，昨凌晨黃雨警告期間二樓露台突然「甩底」，大堆石屎雜物跌下，有住客幾乎連碌架牀墮街，幸及時逃離。事發唐樓的業主曾不理政府的修葺令，近月該廈地下商舖有工程。事件中二十多名住戶漏夜冒雨逃生，幸無人受傷。大批消防、警員及屋宇署人員封鎖現場調查，初步相信大廈沒有即時倒塌危險。



昨日凌晨一時二十分，天文台發出黃色暴雨警告，紅磡一度錄得一小時內有三十毫米雨量。滂沱大雨，機利士南路五十號一棟七層高唐樓二樓一個七米乘三米的懸臂式露台突然崩塌，牆壁、地台、石屎及傢俬從半空飛散落行人路。露台上，一張碌架牀擱在未倒塌的一端，「兩腳」伸出，搖搖欲墮。露台鋼筋外露，部份電線吊吊揈。約二十二名住客冒雨逃生，幸無人受傷。



20多名住客冒雨逃生



大批警員及消防員到場救援，並封鎖現場，部份住客無家可歸，在附近的理財中心或議員辦事處暫避。其中一名死裏逃生的住客陳先生表示，當時正在碌架牀下層酣睡，詎料一聲巨響驚醒，睡在上層的內地男親戚驚呼：「冧樓呀！」他張開眼睛竟「見到地下」，幾乎穿不及褲子便逃生。他事後猶有餘悸：「神仙都驚啦！」他透露，肇事唐樓只有三層樓有人居住，當中大部份是劏房。



消防員為安全起見，昨早八時許，再疏散毗鄰四十六號唐樓的住戶。屋宇署高級屋宇測量師黃國屏經檢驗後稱，肇事唐樓日久失修，大雨導致露台石屎倒塌，相信該唐樓沒即時倒塌危險，住戶有望兩日內回家。至於僭建是否意外成因之一，有待調查。至下午三時許，屋宇署稱唐樓二、三及四樓的露台位置有結構危險，其後以機械車緊急清拆二樓露台，以及做臨時支撐工程，但仍強調唐樓沒有倒塌危險。



業主懶理屋宇署修葺令



資料顯示，屋宇署○九年向業主發修葺令，要求半年內做好改善，惟業主無遵從；屋宇署被逼請承辦商修葺，事後向業主追討有關費用。直至上月，署方發現肇事唐樓失修，但認為結構沒危險，故只向業主發勸喻信。毗鄰唐樓住客透露，出事唐樓已被收購，三個月前有工人到挖地及打窿，恐觸及地基。翻查資料，恒基一一年委託田生地產收購肇事唐樓十多個單位。田生發言人回應查詢時指，數月前恒地曾派員到上址地舖作探土工程，但工程不會對樓宇結構造成影響。