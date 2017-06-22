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﻿教育專家話你知 不同幼稚園教學法的優缺點

2017-06-22 列印
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　　爸媽又係時候開始準備幫小朋友報幼稚園，教育專家Kenneth Lai 指出香港幼稚園的教學方法有10個之多，爸媽應該考慮孩子的身心發展需求及特質而決定。想知道多啲，請登入https://goo.gl/B1wWck
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