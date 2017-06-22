﻿多人留任 平穩實幹型 林鄭讚團隊最理想班子

特區新政府將於九日後上任。候任特首林鄭月娥昨天率領新問責團隊，包括三司十三局和五大部門首長會見傳媒。新班子中，三名司長及三名局長原班過渡，其餘絕大部份來自公務員體系，只有候任勞福局局長羅致光來自政府以外，被外界質疑缺乏「新血」。林太回應指，「新血」不一定是未加入過政府的人，最重要是大家的理念一致，又形容是團隊是「最理想的班子」。



國務院昨早任命香港特區新一屆政府主要官員，候任特首林鄭月娥昨午聯同新班子會見傳媒，眾人服飾和記者會的佈景板均以藍色為主調，是林太參選時的主色調。新班子由三位司長原班過渡，包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長袁國強。至於十三名局長，只有獲任委任為勞福局局長的羅致光來自政府以外。其餘有三位是原職留任、一位由特首辦主任轉任局長；另有四位副局長獲擢升；亦有四名局長來自政務官。



僅羅致光非來自政府



林太表示，未來五年會以全新思維服務市民，制訂政策時會以大膽創新精神，摒棄固有或因循做法，回應新環境訴求。有傳留任財政司司長的陳茂波並非林太的首選，她回應說，陳茂波加入政府時接替她出任發展局局長，雖然與對方無親近的工作關係，但從很多同事口中得悉陳茂波的能力，有信心他能做好工作。



被問到新班子差不多都是現屆問責官員或公務員時，林太指，不便透露過去兩個月組班的細節，又指政府換屆要輸入「新血」，但並非指未曾加入過政府的人，或一定要有新面孔，而是要大家的理念和精神一致。她續說，團隊每位官員都有心、有力、有承擔，形容是團隊是「最理想的班子」。



先創條件再重推廿三條



對於有泛民議員形容新班子是「二流團隊」時，林太相信，上任後能與泛民坦誠交流，又笑稱：「似乎大家都話無乜驚喜，無驚喜即等於無驚嚇」，重申新班子是「好平穩、好實幹型」。



被問會否重推國民教育時，林太指，希望青年將來能成為有國家觀念、有香港情懷，及世界視野的新一代，因此會用不同方法建立他們在有關方面的觀念情懷。她又說，鑑於當年為二十三條立法引起極大爭議，故先創造有利條件，才會重推。