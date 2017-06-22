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﻿李慧琼：有經驗熟政治運作

2017-06-22 列印
　　新班子名單塵埃落定，民建聯主席李慧琼認為，新班子都是有經驗、對政治運作熟悉的人；惟民主黨議員涂謹申則形容，新班子是「二流團隊」。

　　李慧琼表示，樂於見到有副局升任為局長，因當初問責制是希望培養政治人材，相信他們能盡快進入角色，並期望新班子能與不同持份者溝通。涂謹申則形容，新班子是「二流團隊」，不單沒有令人眼前一亮的新面孔，亦較梁振英的班子更差。工黨議員張超雄表示，對羅致光擔任下屆勞福局長感到擔心，因他在不同社福議題上一直與業界唱反調，不是受歡迎人物。
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