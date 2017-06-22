 Advertisement
  • 2017年6月22日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 港聞

﻿公共年金計劃回報率最高4%

2017-06-22 列印
　　香港按揭證券公司昨宣佈，獨立顧問已完成對終身年金計劃的驗證和核實工作，確認可向投保人提供早前公佈的可能範圍中最高的內部回報率，即百分之四。

  以六十五歲投保一百萬元為例，男性及女性投保人分別可獲發約五千八百元及五千三百元的每月固定年金。

　　按揭證券公司總裁李令翔表示，董事局要求爭取在二○一八年中推出終身年金計劃，按揭證券公司會全速落實有關工作，首要任務是申請保險監管當局的營運授權。另按揭證券公司正制定年金計劃的運作細節，包括銷售渠道和分配機制等，過程中會繼續諮詢各持份者意見。

　　按揭證券公司主席、財政司司長陳茂波表示，注意到公眾對計劃提出一些修改建議，當局會在不失審慎管理風險原則下作考慮，包括適量增加計劃的一百億元規模。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd