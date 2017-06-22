﻿培植血液過程非常粗疏 控方指DR案三人違職責

DR醫學美容集團釀成一死兩傷事故，集團創辦人、技術員及女醫生被控誤殺案件續審。控方昨繼續開案陳詞，指事發後衞生署及警方調查發現，細菌源頭來自亞太幹細胞科研中心，培植血液過程非常粗疏，加上CIK療程在未經證實成效便推出巿面，以巨額佣金吸引員工力推，以免同業競爭及賺更多錢。



三名被告分別為六十二歲的DR集團擁有人及實際控制人周向榮、負責配製CIK療程產品的三十二歲陳冠忠，以及三十五歲註冊醫生麥允齡。



控方指，集團內部通告指，集團是首間推出CIK療程的公司，但由於集團不是醫院，不能宣傳療程有治病功效，遂指示員工向熟客推銷療程，而三名事主都是已光顧DR兩至三年的熟客，另記錄顯示周向榮和麥允齡曾到郵輪上推銷CIK療程。



高額佣金鼓勵推介



另一通告指，集團有女員工試做CIK療程後頸痛減退，更指「不少客人做完覺得精神了、痛症少了、性功能強了」，建議「可向失眠、有痛症人士、視覺抵抗力弱的客人推銷」。集團又以高額佣金一萬二千元鼓勵員工積極推銷，但與顧客簽約時則同時要求簽署免責聲明，顧客須承受所有風險，亦不可向施行療程的醫生追究。



控方指周向榮明知CIK療程是實驗性質、只用於治療癌症，不應推出並銷售，又沒確保血液在培植過程不受細菌污染，須對產品負責。而陳冠忠作為具資歷的技術員，雖沒參與銷售，但其工作有機會對他人的性命安全造成風險，對此亦有責任。至於麥允齡作為醫生，同時兼顧市場推廣，控方批評她違反醫生責任，為客人注射血液製品時，有否了解血液是否經過測試？亦沒向死者陳宛琳詳述療程風險，欠缺獨立判斷。