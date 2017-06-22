 Advertisement
  • 2017年6月22日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 港聞

﻿洗街車撞涼茶舖

2017-06-22 列印
Previous Next

　　旺角發生驚險車禍，一輛清潔公司的洗街車傍晚六時許沿亞皆老街行駛，惟駛至近深圳街時突然失控，直剷上左邊行人路，掃毀一列鐵欄，但仍餘勢未止，再撞毀一間涼茶舖的鐵閘。幸當時行人路上沒有途人經過，事件無人受傷。肇事司機事後通過酒精呼氣測試，警方正調查意外原因。

　　涉事涼茶舖的姓李負責人表示，平日該段時間均會有洗街車到場。他指事發時聞得店外傳來轟然巨響，急走出察看時，驚見鐵閘及兩個雪櫃被撞毀，損失一萬元，更被迫停止做生意，生意額損失約五成。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd