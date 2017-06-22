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﻿警青衣拘兩黑幫偷車賊

2017-06-22 列印
■警方先後拘捕一名三十歲姓黃及一名三十一歲姓吳男子。
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　　警方重案組因應葵青區發生多宗偷車事件，展開深入調查，於本周初先後在青衣拘捕兩名男子，並檢獲多輛電單車、多個車牌及行車證。經初步調查，兩名疑犯至少涉及六宗同類案件，二人俱有黑社會背景。

　　警方近期接獲六名司機及車主報案，稱葵青區至少有三輛電單車、六個車牌及六張行車證被盜。葵青警區重案組本周一凌晨先後拘捕一名三十歲姓黃及一名三十一歲姓吳男子，檢獲兩輛電單車、五個車牌及四張行車證。被捕姓吳男子已被落案控以盜竊、處理贓物、無牌駕駛及在無第三者保險下駕駛，昨在西九龍裁判法院應訊。
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