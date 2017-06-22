警方近期接獲六名司機及車主報案，稱葵青區至少有三輛電單車、六個車牌及六張行車證被盜。葵青警區重案組本周一凌晨先後拘捕一名三十歲姓黃及一名三十一歲姓吳男子，檢獲兩輛電單車、五個車牌及四張行車證。被捕姓吳男子已被落案控以盜竊、處理贓物、無牌駕駛及在無第三者保險下駕駛，昨在西九龍裁判法院應訊。
警青衣拘兩黑幫偷車賊
警方近期接獲六名司機及車主報案，稱葵青區至少有三輛電單車、六個車牌及六張行車證被盜。葵青警區重案組本周一凌晨先後拘捕一名三十歲姓黃及一名三十一歲姓吳男子，檢獲兩輛電單車、五個車牌及四張行車證。被捕姓吳男子已被落案控以盜竊、處理贓物、無牌駕駛及在無第三者保險下駕駛，昨在西九龍裁判法院應訊。
唐樓露台突甩底 人連牀險墮街
紅磡一幢六十一年樓齡的唐樓，昨凌晨黃雨警告期間二樓露台突然「甩底」，大堆石屎雜物跌下，有住客幾乎連碌架牀墮街，幸及時逃離。事發唐樓的業主曾不理政府的修葺令，近月該廈地下商舖有工程。事件中二十多名住戶漏...
2017-06-22
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玉林狗肉節如常舉行
廣西玉林市一年一度「荔枝狗肉節」昨揭幕，雖然該項活動近年備受國際社會非議，但仍無阻當地人食狗肉「雅興」。外國傳媒發現，當地部份攤檔為免與保護動物組織衝突，並無特別標示出售狗肉，甚至有街市聘用保安員。本報記者 據悉，荔枝狗肉節主辦單位近年飽受國內外壓力，今年放棄在市內大規模屠狗，改為將狗隻運到附近省市宰殺後，再運往當地出售。而廣州一批義工周一在白雲區截停一輛非法運載逾千隻狗的貨車，發現司機並未持有檢疫及運輸證明，數百名義工與司機斡旋下，狗隻逃過被殺命運，翌日運到荔灣暫時安置。 外國保護動物團體成員昨日到玉林市視察，發現部份攤檔為免再次與愛犬人士爆發衝突，並無特別標示出...
2017-06-22
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Barbie男友大變身 15款阿KEN全新造型
芭比娃娃男友Ken雖年過半百，但仍緊貼潮流。美國玩具製造商美泰公司宣佈推出十五款不同造型的Ken公仔，有別過往千篇一律的面貌，新版本Ken有七種膚色、九種髮型、三種體形。該公司表示，推出新版本Ken是要迎合年輕一代。新Ken公仔定價十美元（約七十八港元），周二起陸續推出市場，預計所有新造型可在暑假前應市。玩具評論網站總編輯席認為，Ken俊朗形象已維持五十六年，現在確實需要改變；又稱，新款Ken可令一眾芭比粉絲覺得它不會落伍。
2017-06-22
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屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，屋苑續錄用家承接，中原地產分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山中心最新錄2座中層C室成交，面積364方呎，兩房間隔，以570萬元易手，呎價15659元。據了解，新買家為上車客，見單位間隔合...
2017-06-22
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王石退位郁亮接棒 深圳代表主導萬科 董事會月底改選
歷時近兩年的萬科（2202）股權之爭，終以創辦人兼主席王石退位交棒總裁郁亮而告終。同時，萬科董事會將本月底改選，深圳地鐵提交新一屆董事會候選名單，王石不在董事會名單內，將由郁亮接棒。王石亦於他的微信朋友圈中表示，已決定不再作為萬科董事被提名，惟沒有透露未來的去向。 萬科13人新董事會中，萬科及深鐵各佔4個，惟另外兩大股東寶能系及安邦均不見踪影。萬科執董郁亮、兩位執行副總裁王文金、張旭亦會留任董事，深圳地鐵董事長林茂德、肖民、陳賢軍入局。深鐵還推舉了同為深圳國資委旗下的深圳賽格董事長孫盛典進入非獨董名單；推舉前海金融控股董事長李強任獨立董事。萬科13人的董事會中，深圳政府背景...
2017-06-22
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轟炸豆腐防線 袋鼠軍勝望隆
澳洲雖然在洲際國家盃B組首輪賽事2:3不敵德國，不過教練普斯迪哥路未有指責球員，反而滿意球隊的進攻表現，更揚言要在次輪打開勝利之門。該隊今晚在聖彼得堡迎戰防線如同虛設的喀麥隆，袋鼠軍團料可順利全取三分，直取客勝。（LeSports HK App今晚11:00直播） 上輪澳洲面對德國，在中場湯洛積和射手杜米祖歷各建一功僅敗2:3，主帥普斯迪哥路強調球隊未有失去信心︰「己隊的表現實在值得嘉許，不要忘記德國之前十仗合共失掉兩球而已。目前最重要就是準備好每一場賽事，我軍遠赴俄羅斯並不只是為了參與賽事，我們是為勝利而來。若今仗不能全取三分，恐怕洲際盃之旅亦要告一段落。」 袋鼠...
2017-06-22
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明日最後公展 AMG房跑宗師
平治香港為慶祝Mercedes-AMG成立五十周年，上周六（6月17日）起在中環Mercedes Me專店展出難得一見、綽號「Red Pig」的1971年300SEL 6.8 AMG古董賽車，吸引大批...
2017-06-22
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52歲狂野派對玩到癲 「出櫃」黎明詩攬啜密友慶生
現年52歲的黎明詩，上月孖同性密友Kelly出活動並大方承認出櫃，坦率舉動令人嘩然。95年淡出樂壇，97年與銀行家男友結婚的黎明詩，美滿婚姻只維持7年便亮紅燈，多年來跟丈夫同一屋簷卻分房瞓的她坦言彼此...
2017-06-22
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社論——加強「體檢」 防舊樓「猝死」
近日連場大雨，紅磡一幢有六十一年歷史的舊樓，昨日凌晨二樓露台「甩底」，一名疑是劏房住客隨碌架牀滑下，差一點跌落街上，險象環生。事件令人聯想起○八年馬頭圍道一幢唐樓倒塌，造成四死兩傷的嚴重事故，而紅磡事件沒人傷亡，算是幸運，但不少舊樓業主懶理樓宇結構安全，政府巡查不力，令人擔憂塌樓傷亡事故隨時重演。 紅磡舊樓倒塌，遠因與業主不重視樓宇結構，大有關係。據資料顯示，早於○九年當局向業主發出修葺令，要求在半年內做好改善，但業主沒有跟從，迫使當局出手，然後向業主追討費用，而這樓宇正被發展商收購，現有業主沒有誘因出錢維修，再加上地下舖位有工程，不排除傷及樓宇結構。 除了結構問題，內裏有...
2017-06-22
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沈集成達人吹風捧盃
昨晚的馬拉華度賽馬會盃，最終由「晚風」勝出，練者沈集成另贏「泡泡達人」起孖。至於莫雷拉憑「勁皇子」及「勇冠王」梅開二度，並且成為騎師王，而前駒是蔡廄今季第九十一W，追平告東尼的紀錄。此外，潘頓行為不檢...
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