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﻿港鐵車廂突漆黑 女客血壓飆升不適

2017-06-22 列印
■港鐵安排另一輛列車將肇事列車拖回金鐘站，讓乘客轉搭下一班列車。
■金鐘站月台上一度擠滿候車乘客。
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        港鐵南港島線通車不足半年便壞車！昨晨上班繁忙時間，南港島線一班由金鐘開往海洋公園站的列車突然故障，車廂內斷電及斷冷氣，逾一百名乘客被困在悶焗車廂內，待肇事列車被拖返金鐘站，轉乘下一班列車，金鐘站月台一度擠滿候車乘客，其間一名患高血壓女乘客感到不適。約一小時後，列車服務始恢復正常。

        昨晨近七時半，正是上班上學繁忙時間，港鐵南港島線一班由金鐘駛往海洋公園站的列車突然發生故障，在隧道內停下。車廂停止電力供應，一片漆黑而且沒有冷氣，更疑似傳出燒焦氣味。

　　約一百五十名乘客被困悶熱車廂中約四十分鐘，港鐵隨後又花了二十分鐘，安排另一輛列車將肇事列車拖回金鐘站，讓乘客下車轉搭下一班列車，金鐘站月台上一度擠滿候車乘客。其間一名姓朱患高血壓女子感到不適，血壓一度飆升至一百四十，由救護員送院治理。

　　港鐵發言人指，南港島線列車服務受阻約一小時，之後陸續回復正常。事故原因仍有待調查。
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