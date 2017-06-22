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﻿UberEATS推「細食日」  120間餐廳加入

2017-06-22 列印
  召車服務程式公司Uber旗下外賣速遞UberEATS進軍本港逾半年，昨公佈推出「細食日」，用戶只要在本月三十日、七月三十日或八月三十日，透過平台光顧逾千間合作餐廳的其中約一百間本地特色小店，即可獲回贈二十元優惠供下次點單使用，並不設最低消費。

　　UberEATS香港區總經理林灦哲表示，參與活動的老字號包括沙田陳根記、九龍城清真牛肉館、生記滷味和公利真料竹蔗水，期望活動可以為本地小店開拓客源，同時向用戶推廣本地飲食文化；該公司另計劃協助食店作市場推廣。部份參與小店更會隨餐附送一張故事卡，讓用戶對食店本身及其製作的食物有更深了解。該公司至今共有一千二百間餐廳加入，每月生意額按月增加三成，當中以中式餐飯較受歡迎。
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