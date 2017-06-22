 Advertisement
  • 2017年6月22日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 港聞

美股中段跌51點

2017-06-22 列印
　　美國周三股市杜指中段報二一四一六點，跌五十一點；納指則報六二一八點，升三十點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點八三港元，跌零點○七港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點四七港元，跌零點一八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十二美元，升一美元；紐約期油則報每桶四十二點三三美元，跌一點一八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd