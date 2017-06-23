﻿facebook Instagram拉客 暑假學生妹 兼職女友賣淫

暑假將至，不少年輕人趁機賺外快，有部份少女為了搵快錢竟任「兼職女友」（俗稱Part Time Girlfriend，PTGF）。有少女透過多個社交平台如fb、Instagram及手機應用程式兜客，當中涉誘使他人性交易。鑑於情況普遍，警方本月「放蛇」相約多名「女友」見面，其間有人主動提出性交易，警方遂以涉嫌為不道德目的而唆使他人，拘捕十名女子，當中包括一名中學生，並檢獲多部手機、安全套、潤滑液及情趣衣物。



旺角特別職務隊第二隊主管督察陳穎表示，警方發現本港色情事業的營運模式改變，涉及性交易的宣傳以往刊登在成人網站及討論區，改向著名社交平台發展，如「兼職女友」廣告刊登在facebook及Instagram；有人透過手機短訊程式如「微信」發出性交易資訊，內容包括手淫、口交甚至性交。



收費千二至四千元



類似兜搭及誘使性交易的個案有上升趨勢，警方展開深入網上情報搜集，發現至少三十人涉疑似性交易宣傳，未幾鎖定其中十人。至本月，旺角警區特別職務隊連同刑事總部人員展開代號「天河」的行動，佯裝顧客相約該十名女子，至旺角及油麻地區內公園見面，其間有人主動提出性交易，金額達一千二百至四千元不等。「放蛇」警員於是表明身份，以涉嫌為不道德目的而唆使他人，當場拘捕該十名女子，並檢獲十部手機、一百個安全套、十支潤滑劑及十一件情趣衣物。



被捕者有高學歷「個體戶」



旺角警區行動主任署理總督察劉漢鈞指，被捕女子年齡介乎二十至四十歲，有人從事性工作多年，當中不乏高學歷人士，部份為學生。據悉，其中一人更是中學生。經初步調查，警方相信被捕者均為個體戶，背後沒有集團操縱。



陳穎又指，被捕十人因各種原因從事援交，相信金錢是最大誘因。她估計，臨近暑假，學生從事該類性工作有上升趨勢。劉漢鈞補充，警方將密切關注不法份子在網上從事非法賣淫活動，不排除有進一步行動。為了青少年的福祉，警方亦會跟社福機構和學校合作，加強教育青少年，避免他們從事相關活動。