﻿陳智思任召集人 任志剛湯家驊加入行會

候任特首林鄭月娥公佈下屆行政會議成員名單，曾任林太競選辦主任的陳智思任行會召集人，另有六張新面孔加入，包括金管局前總裁任志剛、「民主思路」召集人湯家驊、安老事務委員會主席林正財等。曾與林太競逐特首寶座的新民黨主席葉劉淑儀，亦再獲邀入行會。



新一屆行會十六名非官守成員名單公佈，現任行會成員陳智思取代林煥光，出任召集人一職，成為行會「四朝元老」。曾任林太競選辦資深顧問的任志剛亦會加盟，加上史美倫續任，三人成為林太財金政策的「三大靠山」。



此外，本身是資深大律師的湯家驊亦加盟，成為行會中政治光譜較「中間」一員；而基督教靈實協會行政總裁、安老事務委員會主席林正財亦獲邀入行會。



葉劉淑儀將重返行會



政黨方面，工聯會議員黃國健取代鄭耀棠；屬經民聯的鄉議局主席劉業強，將接替退任的副主席張學明；曾為林太助選的民建聯副主席張國鈞也加盟行會。而建制派「班長」廖長江、民建聯元老葉國謙、經民聯副主席林健鋒、自由黨主席張宇人，將再成為行會一員。早前因參選特首而辭任行會的新民黨主席葉劉淑儀，將重返行會。



獲續任的成員還包括港交所主席周松崗、科技園公司董事局主席羅范椒芬、港大校務委員會主席李國章。「梁粉」張志剛、競委會主席胡紅玉、全國政協委員廖長城等人，將會離開行會。



林正財上月獲林鄭邀請



首次晉身行會的湯家驊指，加入行會後會致力改善泛民與政府關係，表明不會放棄自己的政治立場；林正財則說，林太約一個月前邀請他加入行會，他會積極在安老政策上提供意見。葉劉淑儀稱，會協助林太施政，又稱與林太相識三十多年，特首選舉過程只得七十多天，認為應向前看，形容二人感情深厚。