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﻿學者︰金融權威成亮點

2017-06-23 列印
　　行政會議成員名單出爐，城大專業進修學院學術統籌宋立功認為，最大亮點是成功邀請前金管局總裁任志剛加入，相信可擴展候任特首林鄭月娥在金融界的人脈，提升她在處理經濟議題的權威，「任總出句聲，份量都唔同啲」。

　　他續指，林太主打扶貧安老議題，邀請林正財加入行會，他可以向官員詳細提供業界和銀髮一族的意見，協助新一屆政府施政。

  對於「民主思路」召集人湯家驊加入行會，他相信可助林太爭取溫和泛民及年輕律師的支持，同時可在法律層面提供意見。
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