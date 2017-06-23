﻿十萬申請爭二千單位 白表少女首抽居屋中頭籤

居屋渴市，新一期居屋計劃超額申請近四十九倍，昨天攪珠結果出爐，按申請編號最後兩個號碼定揀樓次序，頭十個攪出號碼依次為：36、17、21、43、84、47、24、26、85、71；中籤者八月揀樓。三個新居屋項目連同少量貨尾逾二千一百個單位，以同區市價七折定價，售價介乎一百三十九至三百八十五萬元。據入表者稱，最想成功購得彩虹彩興苑。本報記者



居屋三個項目包括彩虹彩興苑、梅窩銀河苑和銀蔚苑，合共二千零五十七個單位；至於重售單位則有五十一個，包括沙田美盈苑、青衣青俊苑等。然而，房委會今期收到十萬零四千六百五十四份申請，即超額約四十八點六倍，平均每五十人爭一個單位；當中白表佔八成八，即九萬二千一百二十六份。



房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，收到五萬九千五百九十四份單身人士申請，佔總數五成七，較家庭申請者數目多出一成四。房委會將為預留一百個單位供單身人士申請者選購，另預留有六百個單位予參加「家有長者優先選樓計劃」的申請者。黃遠輝又提到，初步決定在明年初推出下一期居屋，提供二千多個單位。



有市民獲悉攪珠結果後表現興奮，賴太的女兒為單身申請者，首次遞表即抽中首輪揀樓。賴太難以置信，「我好似發緊夢咁」，又向在場記者求證36為首號碼。她提到本來打算選購梅窩單位避開競爭對手，現會改變選擇心儀的市區單位。



今期三個新項目，以唯一市區盤彩興苑最受矚目。彩興苑鄰近港鐵彩虹站，交通方便，部份高層單位可遠眺啟德或獅子山；惟單位只有開放式或一房，採「開門見廁」或「開門見廚」設計。另外，業主須承擔修葺屋苑地段內斜坡及擋土牆的費用，亦須分擔連接彩德邨天橋及升降機的維修保養費用。