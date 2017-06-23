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﻿「廣東快車」 西九M+展出

2017-06-23 列印
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　　被視為珠江三角洲藝術創作里程碑的「廣東快車」原展，於○三年威尼斯雙年展展出時獲得熱烈好評，香港西九文化區M+視覺文化博物館將由即日起重現展覽，透過不同類型的作品，揭示當地人的日常生活和精神面貌。

　　「廣東快車」將展出來自十四名藝術家及獨立藝術空間的多元媒介作品，包括攝影、雕塑、錄像、裝置和檔案資料，探討九十年代當地居民在作為世界工廠的珠江三角洲日常生活、心理與情感，從而探討內地都市化與全球化現象，以及對當地文化景觀的影響。

  其中段建宇的作品《藝術雞》（見圖）為玻璃鋼雕塑，再以塑膠彩漆繪製而成，數量繁多但每隻形態各異，栩栩如生；作品自面世以來大受歡迎，曾多次參展及作公開拍賣。
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