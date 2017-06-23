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﻿冧露台唐樓完成加固工程

2017-06-23 列印
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　　紅磡機利士南路一幢唐樓前日雨下一單位露台疑失修倒塌事件，有關工程人員經通宵工程後，昨清晨完成大廈外部的支撐加固工程（見圖），但內部加固仍然繼續。有住客昨日在警員及屋宇署人員等多個部門陪同下，返家執拾貴重物品。

　　發生塌露台事件後，工程人員前晚至昨晨通宵現場進行加固工程，由地下至三樓露台位置，共加設了六條金屬支撐架進行鞏固，昨清晨約六時完成，但大廈仍未能解封，據悉，工程人員仍要進行樓宇內部的鞏固工程後，大廈才能解封該住客返回居住。

　　紅磡灣區區議員張仁康昨日折返現場視察後稱，當局初步已完成鞏固工程。但區內舊樓有加建或改建的情況很多普遍。區議會一直關注及為居民提供協助。

　　案發於前日凌晨二時許，機利士南路五十號一幢逾五十年樓齡唐樓，在黃雨下，二樓的劏房露台突然倒塌，部份鋼筋露出，幸無人受傷。
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