﻿20齊說回歸——紀念郵票見證「送英迎中」

香港的郵票自一八六二年起便印上英國君王頭像，或有英國皇室徽號。不過，英國在九七年撤離香港，擁有主權象徵意義的郵票，不能再用上「女皇頭」，所以在九六年五月香港郵政署推出一款「過渡時期」郵票，一套十六枚，面值介乎一毫至五十港元之間，是特區政府首批通用郵票，並於九七年一月公開發售。這套郵票由著名設計師靳埭強操刀，主題是香港日與夜，圖案是維港景致，上面沒有英國象徵標誌，也沒有中國色彩，只寫上香港二字。
就香港回歸祖國這重大事件，香港郵政特別推出了紀念郵票和首日封，郵票是由北京郵票廠印刷，一改以往找歐洲廠商的慣例，除了在香港發行，中國全國有售。兩位集郵家回憶起紀念郵票發行前夕，很多人爭相搶購的情境，「好多人通宵瞓街排隊買啊，嗰陣係國際盛事嚟㗎﹗」當時正值炒賣郵票的熱潮，何明新指本身面值十七點一元的首日封，當時曾被炒至三百元一個，由於發行量大，加上熱潮減退，曾跌至一元，現時約值三十至五十元。
另外，中國內地亦有推出回歸相關郵品，例如「鄧小平紀念封」。這張面值八元的小型張郵票由中國郵政發行，以提出「一國兩制」構想的國家領導人鄧小平作為主角，是蕭諒興特地請在北京的朋友，在回歸當天蓋上北京的印章，再寄來香港。
一個信封 兩個蓋印
官方郵票，未能滿足一眾集郵發燒友，他們自創紀念郵品「送英迎中」。當年他們找來一張鄧小平先生跟英女王伊麗莎伯二世會面的明信片，於六月三十日在明信片右下角貼上一張「女皇頭」郵票，並到郵局蓋上當天郵戳；然後在七月一日那天，在明信片中鄧小平的一邊，黏上香港官方郵票，再到郵局蓋印，不過這次要偷偷摸摸地進行，「因為香港郵政規例，一個信封唔可以有兩個唔同嘅印，所以第二日去印就要遮遮掩掩啦。」他們又在六月三十日帶同彭定康的「尾日封」去郵局蓋印，七月一日再把郵戳印在董建華的「首日封」上，一覺醒來，日期改變了，首長轉換了，主權也更迭了。
何明新展示一個「違法」的信封，上面同時有「女皇頭」及過渡時期兩款郵票，並蓋上了七月一日的郵戳。實際上，英女皇郵票在九七年七月一日以後，已經失效，何明新相信當年郵局看漏眼，把這封信拿去機器蓋印，「如果今日發現信封上有英女皇郵票，郵局會抽番你封信出嚟、罰你錢，呢封信就比較罕有，英女皇都可以過到七月一號。」對於集郵愛好者來說，這個信封十分有趣味，歷史感亦高。
回望二十年來香港郵票的變化，兩位收藏家指回歸後多了具中國色彩的郵票，包括有中國武術、四大發明、名勝古蹟等郵票題材。同時中港兩地出現聯合發行，就一個題材各自印刷郵票，例如孫中山誕辰一百五十周年的紀念郵票，由中港澳三地聯合發行，成為集郵界的佳話。