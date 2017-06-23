﻿20齊說回歸——紀念郵票見證「送英迎中」

郵票，一枚小小的紙張，看來微不足道，它卻代表了一個國家的主權。幾枚郵票見證了香港在一九九七年從英國殖民地演變成中國特別行政區的時刻。回歸前夕，香港郵政推出一款「過渡時期」郵票，上面沒有英女皇，只有「香港」二字，英國部署撤出香港，從郵票開始。其後中港兩地均有就回歸推出紀念郵票，香港的集郵發燒友更自創紀念郵品「送英迎中」，集郵愛好者何明新和蕭諒興回想起來，九七年集郵界好不熱鬧。記者：鄭翠碧 攝影：伍明輝



香港的郵票自一八六二年起便印上英國君王頭像，或有英國皇室徽號。不過，英國在九七年撤離香港，擁有主權象徵意義的郵票，不能再用上「女皇頭」，所以在九六年五月香港郵政署推出一款「過渡時期」郵票，一套十六枚，面值介乎一毫至五十港元之間，是特區政府首批通用郵票，並於九七年一月公開發售。這套郵票由著名設計師靳埭強操刀，主題是香港日與夜，圖案是維港景致，上面沒有英國象徵標誌，也沒有中國色彩，只寫上香港二字。



就香港回歸祖國這重大事件，香港郵政特別推出了紀念郵票和首日封，郵票是由北京郵票廠印刷，一改以往找歐洲廠商的慣例，除了在香港發行，中國全國有售。兩位集郵家回憶起紀念郵票發行前夕，很多人爭相搶購的情境，「好多人通宵瞓街排隊買啊，嗰陣係國際盛事嚟㗎﹗」當時正值炒賣郵票的熱潮，何明新指本身面值十七點一元的首日封，當時曾被炒至三百元一個，由於發行量大，加上熱潮減退，曾跌至一元，現時約值三十至五十元。



另外，中國內地亦有推出回歸相關郵品，例如「鄧小平紀念封」。這張面值八元的小型張郵票由中國郵政發行，以提出「一國兩制」構想的國家領導人鄧小平作為主角，是蕭諒興特地請在北京的朋友，在回歸當天蓋上北京的印章，再寄來香港。



一個信封 兩個蓋印



官方郵票，未能滿足一眾集郵發燒友，他們自創紀念郵品「送英迎中」。當年他們找來一張鄧小平先生跟英女王伊麗莎伯二世會面的明信片，於六月三十日在明信片右下角貼上一張「女皇頭」郵票，並到郵局蓋上當天郵戳；然後在七月一日那天，在明信片中鄧小平的一邊，黏上香港官方郵票，再到郵局蓋印，不過這次要偷偷摸摸地進行，「因為香港郵政規例，一個信封唔可以有兩個唔同嘅印，所以第二日去印就要遮遮掩掩啦。」他們又在六月三十日帶同彭定康的「尾日封」去郵局蓋印，七月一日再把郵戳印在董建華的「首日封」上，一覺醒來，日期改變了，首長轉換了，主權也更迭了。



何明新展示一個「違法」的信封，上面同時有「女皇頭」及過渡時期兩款郵票，並蓋上了七月一日的郵戳。實際上，英女皇郵票在九七年七月一日以後，已經失效，何明新相信當年郵局看漏眼，把這封信拿去機器蓋印，「如果今日發現信封上有英女皇郵票，郵局會抽番你封信出嚟、罰你錢，呢封信就比較罕有，英女皇都可以過到七月一號。」對於集郵愛好者來說，這個信封十分有趣味，歷史感亦高。



回望二十年來香港郵票的變化，兩位收藏家指回歸後多了具中國色彩的郵票，包括有中國武術、四大發明、名勝古蹟等郵票題材。同時中港兩地出現聯合發行，就一個題材各自印刷郵票，例如孫中山誕辰一百五十周年的紀念郵票，由中港澳三地聯合發行，成為集郵界的佳話。