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﻿壹傳媒工會拒外判 今與管理層會面

2017-06-23 列印
　　壹傳媒集團上周公佈，截至今年三月，上財政年度虧損三億九千三百萬元。壹傳媒工會昨天發表聲明，近日從多個渠道獲悉集團計劃逐步把部組外判，香港方面包括《壹週刊》、副刊、娛樂等組別受影響，有部組被要求自行成立公司，承包製作工序；有個別同事被要求本月底主動辭職，並於八月一日起轉為自僱。據悉，該公司會提供半年至一年合約，但不會提供遣散費及長期服務金等補償。

　　工會續指，理解傳媒行業正歷轉型巨變，集團面對成本壓力，惟外判並非解決問題的方法，勞工保障及新聞質素肯定大受打擊。工會反對任何形式外判，並於今日與管理層會面。
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