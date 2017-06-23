﻿指消防無劃一要求 迷你倉業歎無從改善

前日是牛頭角迷你倉大火一周年，消防處在意外後向違規迷你倉發出近五千張危險通知書，惟至今僅半成獲遵辦指示，矛頭直指業界不守規則。但迷你倉工程業界坦言，業界接收到的改善要求訊息混亂，簡單如防火板應安裝熱力感應器抑或煙霧感應器，同一款鋼製組件是否符合耐火要求，不同負責人均有不同版本，業界認為消防處應盡早提供統一指引。



政府上周再度向公眾交代處理迷你倉的最新進展，消防處表示，截至本月十一日，已向七百六十四間違規迷你倉，發出超過四千九百張消除火警危險通知書，當中只有二百三十九張獲遵辦，並只有三家迷你倉完全依照處方指示改善，消防處副消防總長（消防安全）徐文良更在會上表示，短期內將就未有積極改善的個案提出檢控。



防火要求各說各話



政府數字顯示，本港最少有七百多間迷你倉急須改建，對工程業界可說是一筆大生意，但本報向多名從事迷你倉工程的公司查詢時，負責人卻大歎工程生意依然極少。聯合傢俬鋼具廠過去承接不少迷你倉工程，職員姚先生坦言，自迷你倉四級火後至今仍未接獲一宗改建工程。



不諱言，業界現時對怎樣才算合乎規格的改建，各自有不同的說法，以其公司一向採用的不鏽鋼儲存倉為例，其鋼材理應具備阻止火勢蔓延的功能，可替代儲存倉之間必須有最少二點四米間距的要求，「有人說可以，有人說不可以，結果大家都不敢做。」



從事迷你倉工程顧問多年的陳先生（化名）認為，消防處至今仍未有白紙黑字的迷你倉消防安全要求清單，是問題的死結，「消防只有一些大原則，如儲存倉之間的距離、天花板與儲存倉的距離、要有一定大小的窗等等，但細節他們想分開逐個個案處理，這種做法令業界擔心改裝完也不獲批。」他指，屋宇署多個月前向業界提供書面指示，臚列對儲存倉大小及倉門的要求，建議消防處效法。



香港迷你倉總會會長洪家棋亦指，要符合政府所有要求，即使是只有五千呎的迷你倉，也要花費上百萬元進行改建，而工程進行時又須另外安置客人的貨物，公司無收入出現經營困難。他要求政府為業界提供免息貸款，渡過難關。



亞洲迷你倉商會執行董事Luigi La Tona坦言，自去年牛頭角迷你倉大火以來，本港迷你倉因經營困難，數目已減少兩成，而政府現時設下的多項嚴格標準，當中涉及多項改建工程，花費隨時以百萬元計，估計來年有三、四成的業界，因難以承擔成本而倒閉。



改建成本百萬元計



他續稱，現時政府訂下的部份準則業界難以遵守，故商會提出替代方案，如消防處要求儲存品與天花板至少保持一米距離，商會則建議考慮量度時，也包括橫樑之間，可以讓煙霧通過的空隙；同時要求政府以風險評估，而不是劃一方式決定迷你倉是否合規格。