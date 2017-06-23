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﻿四千人聯署反對 蔡若蓮任教局副局長

2017-06-23 列印
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　　有傳教育工作者聯會副主席蔡若蓮（見圖）將出任教育局副局長，其教聯會副主席的建制背景，惹起部份人士不滿，已有逾四千人聯署反對。民建聯主席李慧琼認為，批評者是「對人不對事」，「希望大家唔好只問政治（立場），而不問佢嘅個人資歷」。

　　李慧琼又指出，蔡若蓮為資深教育工作者，擔任老師、校長多年，又曾在教育局工作，相信她對教育政策有一定了解，「點解唔係一個可以考慮嘅人選呢」。民主黨主席胡志偉則相信，除了蔡若蓮，尚有其他合適人選出任教育局副局長，下屆政府毋須為自己製造「不必要的政治炸彈」。
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