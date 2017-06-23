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﻿港府資助高危組別接種流感疫苗

2017-06-23 列印
　　衞生署衞生防護中心昨日宣佈，為預防新一輪的季節性流感，將於本年度十月至十一月期間展開流感疫苗接種計劃，資助金額水平維持每劑一百九十元，繼續保護高危組別人口。

　　當局公佈過去一年的接種情況，指去年度免費及資助計劃中，合共接種逾七十萬劑流感疫苗，較前年增加一成八，數字升幅顯著。未來將繼續維持每劑一百九十元的資助金額，保護孕婦、六個月至十二歲以下的兒童、年屆六十五歲或以上的長者等高危人士，並強調會與各界持份者保持緊密合作，並及早於校園內安排疫苗接種活動，減低流感在社區傳播的機會。
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