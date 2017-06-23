﻿洋漢涉街頭假冒籌款 賣畫日賺港人逾千元

本港街頭近年湧現不少非華裔的街頭表演者，以籌措旅費為由，明示或暗示要求市民打賞或選購其擺賣物品。《東周刊》連月追蹤，發現當中有人疑利用市民好奇、崇洋及行善之心，不斷出入香港賺錢，甚至假借慈善團體之名籌款。法律界人士指，純粹賣藝不構成行乞，但若明碼實價做買賣，隨時觸犯無牌販賣罪。



一名早前在炮台山街頭擺賣手繪油彩玻璃畫的外籍漢，引起記者關注。他以手指當畫筆，沾上顏料即席作畫，而身旁地上放有枴杖，和一本殘舊的相簿供人翻閱，裏面貼有他在墨西哥、印尼等國家教授小童畫畫的相片。他又張貼多張印有不同慈善機構名稱的紙張，包括聯合國兒童基金會和兒童癌病基金會，其中一張以中文寫道：「我叫Tote，我去世界各地有困難的國家教小朋友油畫……探訪戰地兒童，多謝幫助我的基金會，Thank You。」



記者上前了解他是否為所展示的慈善團體籌款，他點頭回應；至於畫作售價，他便手指地上用粉筆所寫的「100」數字，暗示每幅一百元。記者連日追蹤Tote，發現他每日會在炮台山和尖沙咀擺檔共五、六小時，平均賣出十多幅畫作，加上打賞，有逾千元收入，在返抵北角住處附近後，即使他未以枴杖助行仍健步如飛。翻查其社交網站，記者又發現他早在前年曾來港開檔，其後到歐洲旅遊，至今年初再度來港。



明碼實價賣畫或違例



由於Tote聲稱為包括兩基金會在內的慈善機構籌款，記者遂向兩會求證，所得的回覆均表示，並無跟Tote合作，亦無收過對方捐款。



其中兒童癌病基金會發言人更不排除有人假借機構名義籌款騙財，已報警備案。



執業律師梁永鏗表示，街頭表演者即使口頭上未有向人乞討，但顯示行乞或向人索取施拾的字句，或會觸犯行乞罪。若明碼實價販賣任何物品，亦涉無牌販賣；持旅遊證件來港者更可能同時違反有效逗留條件。至於假冒慈善機構籌款更屬嚴重罪行，可被控詐騙，最高刑罰監禁十四年。