﻿多用於簡單建築物 可燃聚乙烯鋁板港常見

造成至少三十人死亡的英國倫敦住宅大廈火災，其外牆用上的Reynobond牌鋁板，被指也用於本港建築物。據建築業界透露，類似的鋁板以往也會用於工地臨時寫字樓、環保測量站、工業邨廠房及船棚等。有環保工程業界甚至指出，嵌有聚乙烯的鋁板因具隔熱功能，在綠色建築上或可獲加分，對部份業主來說，是一大誘因，卻忽略了使用後所帶來的消防風險。



上環永安中心連日來被指懷疑用上與英國倫敦住宅大火樓宇相同的Reynobond牌護牆板物料，永安亦已聘請專家重新檢視大廈護牆板的物料，以策安全。惟有建築業界直言，類似含聚乙烯的合成鋁板物料因成本相對便宜，且有環保作用，以往亦有應用在本港不同的建築物上，存在一定消防風險。



資深土木及結構工程師倪學仁直言，類似的鋁板頗常見於簡單結構的建築物，如工地臨時寫字樓、測量站、工業邨廠房及船棚等，「這種建材符合屋宇署規定，它確實是『不助燃』，卻是『可燃』的，甚至有機會搶火。」加上近年本港強調綠色建築，故業界慣常使用聚乙烯等同類物料為大廈降溫，導致加入泡沫材料的鋁板使用率增加。



全面禁用有難度



倪學仁續指，屋宇署有需要禁絕外牆使用Reynobond牌鋁板的同類建材，但他坦言，市面上有效隔熱且不易燃物料的選擇不多，全面禁絕應有難度，而且選用「不助燃」物料有消防風險，但完全摒棄卻會進一步推高建造成本，執行上有一定困難。



專家：防火準則未與時進



對於嵌有聚乙烯的鋁板物料通過屋宇署批准使用，香港測量師學會早前亦發聲明，指在二十多年前判斷該材料是否符合「不可燃」性質的考量角度，可能跟現今相對嚴謹的尺度截然不同。建築測量師龔瑞麟直言，除了外牆鋁板物料有機會出現不合時宜的情況，消防門一樣未能與時並進。他解釋，現時不少舊樓的防火門都是跟循九六年《耐火結構守則》來安裝，只需要防火便可，但一一年屋宇署發佈的《建築物消防安全守則》，要求新建築物安裝的防火門不止要防火，還要隔煙，所以很多早年安裝的防火門，其實已不夠安全，理應跟隨新例更換。



香港高等教育科技學院環境及設計學院副教授祈宜臻指，各類處所對走火樓梯設計、消防員升降機、出口指示牌、火警偵測系統或花灑系統等裝備的要求並不相同，故大廈正式入伙前，必須獲消防處批出俗稱「火紙」的許可證，以確保防火安全。惟祈宜臻表示，消防檢測以大廈的原有設計作指標釐定及格與否，惟近年不少建築物用途改變，單位用途失控，如銅鑼灣有寫字樓改為食肆、酒吧，令原本「及格」變為「不及格」，「人流以倍數上升，後樓梯太窄、升降機載客量少，顯然人流量已超出負荷，過往的消防系統早已不符合現況。