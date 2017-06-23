﻿「唔超速 無得撈」 過境巴士司機飛車追更

香港與內地交往頻繁，過境直通巴士需求愈來愈大，有直通巴士司機爆料，過境巴士班次頻密，但車隊及司機人手不足，公司嚴格要求司機極速到達目的地，「講到明唔超速就唔好喺度做。」記者試搭利用手機應用程式量度巴士時速，在屯門公路和港深西部公路，超速近二十公里，同時超出法定商用巴士車速限制達三十公里。



《東周刊》報道，目前日均逾六十四萬人次來往香港和內地，除了港鐵、巴士和小巴路線，過境巴士是不少旅客便捷的交通工具。過境直通巴士網絡廣泛，除了前深圳灣、皇崗、沙頭角等主要口岸外，過境巴士亦可直達廣東省主要城市，路線達十多條，其中廣州和佛山線每日來回班次分別逾四十班，番禺亦超過三十班。



出行便捷背後原來暗藏安全隱患。有直通巴士司機爆料指，有巴士公司為求準時開車，要求司機超速趕班次。「老闆仲講明，唔超速就唔好喺度做。不論喺香港同內地公路，都一樣要超速。」他稱，全職司機為保飯碗，超速「追更」已屬閒事，但當有兼職司機頂更時，他們為保住駕駛執照，未必冒險超速，公司便向下更全職司機施壓，要求他超速追回上更誤點的時間。



他坦言公路上超速十至二十公里是常事：「每日返工就好似掛住個炸彈，隨時喺路上出意外。」「有諗過企出嚟反對，但又怕被炒。之前有同事堅持唔超速，結果炒咗，我唔想無咗份工。」



記者上周到油麻地碧街乘搭前住深圳灣口岸的直通巴士，同時使用市面的車速手機應用程式實時監察巴士車速。當日雖然是平日，但該班車入座率約五成，似乎需求頗大。當日天雨路滑，手機應用程式顯示該巴士在市區路面普遍未有超速，直至駛往車速限制為每小時八十公里的屯門公路，即使路上交通頗為繁忙，但巴士開始高速奔馳，長期保持車速八十公里以上。



巴士到達交通較稀疏的港深西部公路，更如駛入無人之境，該巴士一直維持時速九十公里以上，遠超最高時速限制八十公里，期間更一度駛貼前面的貨車，幸好司機及時扭軚，方避過意外發生。