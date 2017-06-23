﻿高中未普及家政科 團體：香港相對落後

不少在富裕家庭長大的兒童嬌生慣養，令港孩現象嚴重，有教學團體認為與高中未普及家政科有關，調查發現只有兩成中學在高中開設相關學科，主因為師資不足，建議政府開設教師培訓課程，及推廣此科的重要性。



教聯會在上月中訪問二百八十八名中學教師，調查前身為家政科的中學科技與生活科學科現況，發現逾八成七中學在初中時設有家政科，但只有逾兩成中學在高中設科技與生活科，及不足一成中學高中設有健康管理與社會關懷科。逾七成學校不辦該科原因是欠缺任教老師，逾五成則欠缺相關課室。



教聯會副主席胡少偉指，科技與生活科在東南亞國家和地區均受重視，例如日本的家政科被列為必修科，其餘包括新加坡、南韓、台灣均將該科在高中設為選修科，香港相對落後，與全球趨勢背道而馳，建議教育局增加資源，並向學生推廣此科的重要性。