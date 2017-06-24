﻿79億公帑補貼僱主十年 強積金劃線 取消對沖

現屆政府任期尚餘一周，特首梁振英年初在《施政報告》提出的「劃線制取消強積金對沖」方案，在商界和勞工界反對下，昨天「原裝」獲行政會議拍板通過；即指定日期後，僱主的強積金供款不可用作對沖遣散費及長期服務金（以下簡稱長服金），但同時調低遣散費和長服金的計算權益。政府提供十年過渡期，以七十九億元公帑補貼僱主額外開支。商界和勞工界均不滿意方案，認為有損雙方權益。



行政會議在過去兩周多次召開會議討論取消強積金對沖問題，惟一直懸而未決，昨天再召開特別會議，終通過政府原方案。指定日期後，一併取消僱主強積金供款與長服金和遣散費對沖，政府將一筆過撥款七十九億元，在未來十年補貼僱主應付長服金和遣散費的額外開支，政府首兩年將補貼五成，每兩年遞減一成，但僱主須由對沖取消第十一年起自行支付相關開支，過渡期內僱主的長服金儲備可獲寬兔稅收。



振英告別作 行會拍板



長服金和遣散費計算方式，將由現時以最後一個月的月薪三分之二計算，降低至以月薪一半為基數。方案不具追溯效力，即僱主在劃線前的強積金供款仍可用作對沖。



特首梁振英重申，社會有共識須取消強積金對沖，現屆政府即使臨近尾聲仍應不失時機推出方案，他指勞資雙方曾提出的各種修訂建議均不可行：「我相信畀多啲時間僱主、僱員，會認識到、理解到呢個決定係最好嘅。」他又指，就取消對沖問題有與下屆政府溝通，對方亦有主權修改現時的決定，並不妨礙下屆施政工作。



政務司司長張建宗指出，考慮到佔本港僱主九成八的中小企的承受能力，政府提出一段相當長的適應期，容許僱主調整人力資源政策及增加撥備應付日後開支。至於長服金和遣散費計算方式作微調，則可反映跟強積金重疊的部份；政府除了斥資補貼外，預計未來十年損失高達一百八十億元的稅收，可見政府「有勇氣、有承擔」。



五大商會勞工界齊反對



不過，行會通過政府原方案引起勞資反對。五大商會包括香港總商會、中華廠商聯合會、中華總商會、香港工業總會及僱主聯合會批評，政府在持份者未達成共識前通過方案表示遺憾和失望，認為長服金和強積金功能重疊問題未有解決，僱主須支付雙重開支，增加中小企的經營成本，擔心引發倒閉潮。



多名勞工界立法會議員及勞顧會勞方代表亦發表聲明，指降低計算長服金和遣散費比例是原有勞工權益的倒退，又批評政府原方案經長時間諮詢一直原封不動，質疑政府草草了事，強行硬闖，期望下屆政府可以就現方案作調整。