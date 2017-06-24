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﻿僱主增額外開支 商會提反建議

2017-06-24 列印
■五大商會昨日開記者會批評有關方案，僱主雙重開支，中小企的經營成本增加。
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　　政府一旦落實取消強積金與遣散費及長服金對沖，對勞資雙方有何影響？以一名月薪一萬九千五百元、工作三年的僱員為例，假設其他因素不變，其強積金僱主供款部份有三萬五千一百元，若被解僱，以現行方式計算，應獲三萬九千元遣散費，但因可與強積金對沖，僱主只需再支付三千九百元，僱員實際得益亦只是三萬九千元。

　　然而，在政府方案下，該僱員被遣散後，只獲二萬九千二百五十元遣散費，但因僱主已不可將遣散費與強積金對沖，僱員遣散費連同強積金僱主供款整體得益六萬四千三百五十元。

　　由於僱主額外支出增加，五大商會提出反建議，對僱員強積金戶口每月額外供款百分之一，但維持現有對沖機制，相信總供款額已足夠支付現時每年對沖所涉及的金額，亦可令全港打工仔受惠。勞工界則不滿調低遣散費及長服金計算方法，早前提出政府可一次性注資基金池約三百億元，僱主按僱員人數額向基金池供款，以維持現有計算方案。
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