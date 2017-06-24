﻿強調陳國強擁最大投票權 黎瑞剛：入股TVB沒幕後老闆

電視廣播（511，TVB）回購計劃，觸發證監會質疑華人文化(CMC)董事長黎瑞剛才是公司的大股東，甚至猜測背後另有「話事人」。黎瑞剛昨天來港會見傳媒，強調TVB主席陳國強擁有最大的投票權，CMC只是持有經濟實益股權。他指早年CMC從美國等投資者購入TVB股份，把經濟權實益股接過來，沒有任何修改，屬正常的安排。黎瑞剛強調，他跟陳國強並沒有秘密協議，CMC沒有投票的控制權，更「沒有幕後老闆」。他表示，尊重本港的法規監管，按要求向證監會披露CMC資料。



公開資料顯示，TVB主席陳國強、副主席黎瑞剛等透過旗下公司，共同持有Young Lion(YL)，而YL持有TVB 26% 股權。證監會計及YL各類股權後，質疑黎瑞剛透過CMC實際擁有YL。但黎瑞剛指出，CMC投資TVB，是同股不同權，全世界也很正常，跟多大科網公司都一樣，經多輪入股融資，這些科網公司創辦人仍享投票權，以保證發展利益和控制權。他續指，在TVB「陳國強擁最大投票權，我們(CMC)是經濟權和議者」，有關安排不是他發明的，「作為經濟和議權者，一旦出意外，可以保障我們的經濟權益。」



不認同香港公司被「染紅」



對於有人擔心香港公司「染紅」，黎瑞剛指出，CMC在歐美等地投資，他們都不懷疑外國的資金，很歡迎來自中國的資金，「CMC最近在美國買了CAA（全球最大的娛樂體育經紀公司），他們很歡迎我，整個董事會只有我一個不是白人，但也沒有人說我染紅荷里活。」「若果我做得不好，到來搗亂，大家可以批評我，但不要說我來做些事，就說染紅。」



他強調按要求向證監會提交資料，認為每個地方都有「遊戲規則」，「玩就遵守，我們不挑戰。」但他慨歎，在法規以外，香港作為開放城市，應該歡迎各方各面投入的資金，做強做大，推動成為媒體的區域以至世界中心，否則就是香港的損失，他承認香港比他想像中複雜，「一點事情便可以鬧大，全世界也不多見，我有點擔心」，「我帶着資金，熱誠投奔來香港，香港應歡迎我，相信我有能力做一點事，推動傳媒娛樂發展，希望香港更寬容，不管是監管機構、社會、市民都更歡迎我。」



仍有人聲言收購TVB



黎瑞剛又披露，有人去信給他稱要收購其TVB股權，「那些人還在活動，寫信給我，問我賣不賣，投資圈很細，我知他們還在融資，說我願意賣給他們，這全是無稽之談。華人文化買入TVB股權是長期策略性投資，看好香港電視業前景。我見過很多人，但真的不知這些人的來路」，但他無透露是誰人發信給他。而今年二月，一間名為傳奇影業及娛樂集團的公司曾向TVB發出函件，知會董事會就收購TVB百分之二十九點九已發行股份進行正式討論。



