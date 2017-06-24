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﻿首次抽血前錄音曝光

2017-06-24 列印
　　控方在庭上播放一段一二年五月十八日，即死者陳宛琳第一次接受CIK療程抽血前的錄音，一名姓陳女醫生講解CIK療程原理，指會抽取體內的CIK白血球細胞進行培植，培植後重新注入體內可殲滅變異的細胞。

　　陳醫生解釋，「CIK細胞就係身體入面白血球細胞」，並指細胞中的白血球會隨年紀增長而變少，身體亦會較以前更容易有細胞變種。

  其續稱，DR美容中心現時擁有CIK細胞，「幫你抽（血）、培植、打番喺身體度……增加你啲白血球數目，去打嗰啲變異嘅細胞。」

　　陳醫生其後要求陳宛琳簽署確認其病歷紀錄，又說：「我哋主要係想推介畀啲客，就係身體健康啲。我哋就唔想話，即係如果有啲上嚟醫病嘅我哋驚佢有太大嘅期望，咁所以我哋都係想做個保健嘅產品，所以就問清楚你啲病歷。」 陳之後着死者稍等，表示會為她抽取一百毫升血液。
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