﻿吊臂壓腰 七旬漢重創昏迷

傷者姓李（七十二歲），昨傍晚約六時半，李獨自一人在彌敦道二百一十六號恒豐中心近德興街一條橫巷操作一輛吊臂車，清理巷內工程廢料。其間李的腰部突然被吊臂壓在駕駛室與貨斗之間不能動彈，途人見狀報警。
警方及消防到現場救援，有目擊者稱，起初事主尚能說話，但被救出後卻面部開始發紫，並陷入昏迷。李後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，目前情況危殆。
現屆政府任期尚餘一周，特首梁振英年初在《施政報告》提出的「劃線制取消強積金對沖」方案，在商界和勞工界反對下，昨天「原裝」獲行政會議拍板通過；即指定日期後，僱主的強積金供款不可用作對沖遣散費及長期服務金...
2017-06-24
備受內地網民關注山東「辱母殺人案」，法院昨日二審宣判，法官認定被告于歡行為屬防衞性質，維持一審故意傷害罪成裁決，但判刑則由原來無期徒刑，改判有期徒刑五年。 案發在去年四月，于歡經商的母親蘇銀霞因拖欠高利貸，債主派十一人追債，並禁錮二人，其間于歡不甘對方以多種方法侮辱其母，強迫還錢，情緒激動下持刀刺傷四名追債人，造成一死三傷。 山東省聊城市中級人民法院今年二月一審裁定，于歡故意傷害罪成，判處無期徒刑。案件裁決引起社會關注，于歡、追債人均不服判決提出上訴。山東省高級人民法院昨二審宣判案件，法院認為于歡持刀刺向四名追債人，制止對方不法侵害其母，行為具防衞性質，惟該行為造成一死三傷...
2017-06-24
韓國前總統朴槿惠密友崔順實，涉嫌濫用權力，通過非正式渠道安排女兒入讀梨花女子大學，首爾中央地方法院昨裁定崔妨礙業務罪名成立，被判監三年，亦是她涉及的干政風波中，首宗定罪案件。 法院判詞指，崔順實利用與朴槿惠，與梨花女子大學前校長崔景熙、大學招生處前處長南宮坤等人，合謀以不正當手段安插其女兒鄭尤拉入讀梨大，雖然其行為出於母愛，希望給予女兒最好資源，惟有關有為無視法律，且違背正常入學程序，故裁定崔妨礙業務罪名成立，一審判監三年。 而崔景熙作為大學最高責任人，理應成為其他教師典範，但她得知權貴子女報名後，卻辜負公平招考責任和義務，法院一審判處她監禁兩年；南宮坤則判監一年半...
2017-06-24
九龍塘可說是豪宅地段代名詞，是次帶大家參觀喇沙利道上一座叫價二億元的花園大屋，實用面積5039方呎，四套房四廳設計，屋主曾花上逾2700萬元豪裝，單是中空大廳掛着的巨型水晶吊燈，已展現非一般的大宅氣度...
2017-06-24
市場觀望下周出爐的美國及內地經濟數據，港股周五高開後，走勢反覆，最終收報25670，跌4點。騰訊（700）跌0.5%，收報280.2元。國家發改委發佈《關於加強配氣價格監管的指導意見》，燃氣股受追捧，...
2017-06-24
雷哥斯達退休後，葡萄牙十號球衣一直沒有真正接班人，如今個人技術出眾的進攻中場貝拿度施華可望正式接棒。今晚洲際國家盃A組最後一輪於聖彼得堡面對篤定出局的紐西蘭，此子勢保持水準率葡軍大勝晉級，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。 （LeSports HK App今晚11:00直播） ○四歐洲國家盃葡萄牙以東道主身份奪亞軍，中場靈魂雷哥斯達隨即宣佈退出國家隊，但期後十號球衣傳人俱有形無神。幸而，這件球衣在今屆洲際盃找到真主人貝拿度施華，此子上仗對俄羅斯首擔正出任自由型右翼，不時在邊路突破及切入中路組織，C朗一箭定江山的攻勢亦是由他策動，後者近四仗更為葡軍披甲收錄一球兩助攻。 這...
2017-06-24
運動品牌Puma早前發佈了本年度注目新技術Netfit，其中設計上的最大突破，就是改變固有綁鞋帶的模式，讓着用者可以自由調校鞋身的舒適度。 Netfit鞋帶新技術現應用於Ignite Netfit、S...
2017-06-24
現年70歲嘅影后蕭芳芳，多年嚟受耳疾困擾早已息影，近年她專注慈善工作兼弄孫為樂，生活低調。日前下午，被容祖兒捧做「真女神」嘅芳芳姐一身「大媽紅」獨自出沒銅鑼灣鬧市。芳芳姐由身紅到落腳，連個環保袋和行李...
2017-06-24
最近壹傳媒計劃把旗下的香港及台灣《蘋果日報》和壹傳媒的大部份工序外判，惹起很大的爭議。 據香港壹傳媒工會透露，集團打算把香港的《蘋果日報》和《壹週刊》的大部份版面，包括娛樂、副刊、體育、財經和美術製作等工序外判。部份部門可能要自組公司，現有員工變成自僱人士，承接報紙的編採製作工作。 我前天出席一個傳媒及市場推廣界朋友的飯局，席間熱議壹傳媒這個外判的做法是否可行。 在座者有頗尖銳的質疑。第一是員工由全職僱員變成外判的自僱人士，究竟轉職時有沒有遣散費等離職補償？將來轉成自僱後，是否還有勞工保障？例如不再有最低工資保障，也沒有僱主供款的強積金。一般理解，自僱人士如的士司機，所有事...
2017-06-24
第二場四班一千米的三匹初出馬中，較喜歡蘇廄「白鷺飛翔」，此駒試三課閘走勢俱佳，早段速度不弱，跑姿極好腳法純熟，看型格應屬有質之中距離馬，近期試谷閘直路上有騎而反應不差，今仗如成半冷已可敲。其次最受注目的必是沈廄「旅遊皇者」，因出自香港拍賣會且身價極高。此駒五月初首次試閘由潘頓出策，沿途刻意居後且帶搶口；之後一課由莫雷拉主試泥閘，早段快放而直路上力策下反應平常；及至上周三再由雷神試直路閘，末段走勢有勁，惟仍有內、外閃傾向，馬應有質但未成熟，狀態只屬初起，今仗成熱宜作配。方廄「雪山神鷹」試兩課閘都見有速度，惟馬身較單薄且力度仍欠勁。 第四場「飛廉之子」今季轉偉廄後跑過六仗，二月...
2017-06-24