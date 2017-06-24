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﻿吊臂壓腰 七旬漢重創昏迷

2017-06-24 列印
■消防接報到場將傷者救出。
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　　油麻地發生恐怖工傷意外！昨傍晚一名男子操作吊臂車時被吊臂突然壓着腰部，消防接報到場將傷者救出，送院後情況危殆。

　　傷者姓李（七十二歲），昨傍晚約六時半，李獨自一人在彌敦道二百一十六號恒豐中心近德興街一條橫巷操作一輛吊臂車，清理巷內工程廢料。其間李的腰部突然被吊臂壓在駕駛室與貨斗之間不能動彈，途人見狀報警。

　　警方及消防到現場救援，有目擊者稱，起初事主尚能說話，但被救出後卻面部開始發紫，並陷入昏迷。李後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，目前情況危殆。
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