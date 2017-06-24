﻿松山燈塔景觀將被遮擋 澳門世遺美譽恐「搣柴」

見證濠江四百多年來中西文化融會的澳門歷史城區，自○五年獲列入聯合國世界文化遺產名錄後，正式「升呢」為國際旅遊城市；然而這個維持了二十年的頂級榮譽，最近卻出現「搣柴」危機。事源於東望洋斜巷一幢爛尾樓，去年獲批續建埋尾，以及漁人碼頭一幅酒店用地，獲准用盡法例許可高度興建，惟兩項目均被指遮擋遊人遠眺歷史城區中的松山燈塔景觀。



《東周刊》報道，今次「搣柴」危機的成因，始於○六年，政府批准發展商在東望洋斜巷興建一幢一百二十六米高的樓宇，但被民間團體反對，指高樓遮擋松山燈塔景觀。到○八年，時任特首何厚鏵頒佈批示，對燈塔周邊二點八平方公里範圍內的新建樓宇設高度限制，並將該範圍劃分為十一區，距離燈塔較近的限制高度為四十六米，其次是五十二點五米，最遠地區為九十米；至於東望洋斜巷項目所在地區，限制高度是五十二點五米。



由於涉事大廈當時已建至八十一點三二米，受到限高令影響而停工。事件一拖九年，工務局諮詢過文化局意見後，去年十月批准該爛尾樓以現有高度續建埋尾，被公眾指違反限高令。



漁人碼頭地起酒店



另一個爭議的項目，是漁人碼頭A地段。該處距離松山燈塔較遠，位於可建九十米高樓宇地區，但無論是工務局的原本規劃、城規會方案，以及文化局意見，漁人碼頭A地段的建築限高均為六十米，未有讓其用盡上限。直至一五年初，工務局接受漁人碼頭業主申請，將A地段建築限高提升至九十米。



關注事件的新澳門學社去年底派員前往巴黎，向聯合國世遺中心總監報告。經過約半年調查，世遺中心決定在七月於波蘭舉行的大會上，檢視澳門歷史城區的保護狀況，並已列入議案之內。世遺中心關注松山燈塔的景觀，因高危發展而受到衝擊，其中漁人碼頭A地段的發展，更被世遺中心點名表示憂慮。



世遺中心對列入名錄的景點向來嚴格，保育不周的景點被除名已有先例，故文化局將派員隨同中國代表團出席世遺大會解畫。文化遺產委員會委員鄭國強分析，當局仍有十六個月時間進行整改及補救，相信最終被除名的機會不大，並建議政府重新審視現行保護文物法例有何不足。