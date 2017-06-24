﻿報告指人手將過剩 脊醫喊冤稱短缺嚴重

政府上周完成《香港醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，但醫療界質疑報告低估短缺情況。被指人手過剩的脊醫率先站出來為業界平反，直言全港脊醫診所大多須增聘一倍脊醫人手，但每年只靠十名海歸醫生加盟，遠水難救近火。放射技師亦指行內不足三百名放射治療師，每年須處理新增近三萬宗癌症個案，早已應對不暇；精神科護士更明言病人數目「多到不合理」，不明「過剩」之說從何來。



上周出爐的《報告》指，醫生、普通科護士及視光師等專業將出現人手荒，但精神科護士、藥劑師及脊醫則人手過剩。《報告》顯示本港脊醫到二○年開始出現人手過剩，三○年過剩人手達四十人。香港執業脊醫協會主席朱君璞指，脊醫人手非常緊張，一般診症時間已是每周六天，朝十晚八，本港現有二百一十名註冊脊醫，認為行內至少欠缺一半人手，礙於本地並無相關培訓課程，每年平均只得十人由外地回流。



海歸醫生每年僅十人



《報告》指，一六年放射技師的人手短缺為十八人，三○年將欠一百零六名放射技師。惟未有分拆診斷、治療兩類技師作獨立分析，香港放射師協會會長王鼎熙質疑數據欠精準，治療技師的短缺問題較預期嚴重。香港放射治療師協會會長劉康龍直指，《報告》循註冊放射技師名單得出本港有三百六十七名放射治療師，惟當中有人已退休、移民或轉職大專院校授課；據其協會去年的統計數字，實際只得二百八十人，加上一成人將於未來十年內退休，人手短缺只會以直線上升。



醫管局最新數據於一四年錄得二萬九千六百多宗癌症新症，因放射治療時機會影響癌症患者的存活機率，輪候時間不能過長。



劉康龍指，放射治療師加班已成常態，「診所正常開放時間是周一至五、朝九晚五，但應診病人較多的醫院，其放射治療師通常都會加班到晚上八時，有時周六都要加班。」



精神科護士歎病人多



至於精神科護士，《報告》則指去年已有九十四名過剩人手，三○年更會多出六百二十三人。惟香港精神健康護理學院院長楊建強質疑，精神科護士須照顧的病人「多到不合理」，一位病房護士須照顧逾十名患者，社康護士要處理的個案更可多達六十宗，前線疲於奔命，不明「過剩」之說從何而來。



他以急性精神病房的日常人手為例，十八至二十名護士會照顧四十至六十名病人，早、午更有四、五名護士輪更當值，從旁監察或協助患者吃飯、洗澡；若患者鬧情緒、跟別人爭執，亦交由護士處理；更甚是部份患者的自理能力較差，或因撿垃圾、不洗手而導致腹瀉，即使已做好各項預防感染措施，惟精神科病房仍不時爆發流感。