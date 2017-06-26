﻿習近平周四抵港 9000警海陸空保安

香港回歸祖國二十周年，新華社昨天報道，國家主席習近平將於本周四至周六（六月二十九日至七月一日）訪港三日，出席慶祝香港回歸祖國二十周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察香港。據悉，其夫人彭麗媛將同行。消息指，警方將採取最高級別及反恐規格海陸空保安行動，每日動員八九千警力。保安局局長黎棟國強調，警方有足夠警力防範最近外國頻頻發生的「獨狼式」襲擊事件。



新華社昨天報道，國家主席習近平周四展開三天訪港行程，特首梁振英和候任特首林鄭月娥昨天均發表聲明，對此表示歡迎和感謝。梁振英指，二十年來香港在國家的大力支持下，成功落實一國兩制、港人治港及高度自治，取得多方面的成就，梁認為習近平在這個重大時刻蒞臨香港，充份顯示中央對香港的重視和支持。林鄭月娥亦對習近平訪港表示「非常鼓舞」，衷心感謝習近平對香港的支持及肯定。



保安局局長黎棟國表示，習近平訪港期間的保安措施及具體安排，警方適當時候會通知市民所需資訊，若有關措施對市民及傳媒造成不便，希望大家諒解。他指，警方有足夠警力應付任何突發事件，本港受恐襲威脅仍然維持在中度，鑒於最近外國發生多宗「獨狼式」襲擊，本港須保持高度警覺。消息指，警方評估今次領導人訪港，將採取回歸以來最高級別及反恐規格的海陸空保安行動，每日動員八九千警力。



另外，擔任護送領導人車隊重任的警隊護送組，日前密鑼緊鼓進行演習，該組警員駕駛電單車開路，護送貴賓的車隊前往目的地。警隊護送組總部小隊主管莊金印高級督察透露，為防範示威者堵路抗議，會安排先頭部隊在車隊抵達前，沿途檢視道路四周環境，確保車隊暢通無阻。



石崗閱兵 或巡視西九高鐵站



據了解，習近平伉儷將於周四中午抵港，下榻灣仔君悅酒店，當晚到禮賓府出席晚宴。習近平第二天早上到訪石崗軍營檢閱解放軍駐港部隊，下午到灣仔會展會見政商各界人士，晚上出席同樣假座會展由港府所設的文藝晚會。習近平離港當日、即七月一日，將出席升旗禮以及主持新一屆政府宣誓儀式，為林鄭月娥監誓。



消息指，習近平亦考慮視察港珠澳大橋、西九龍高鐵總站或西九文化區故宮博物館工地等基建設施。習近平夫人彭麗媛有可能探訪學校或老人中心。另外，中國首艘航母「遼寧艦」預料於習近平訪港後首度來港，並開放公眾登艦參觀。