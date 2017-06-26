﻿習近平周四抵港 9000警海陸空保安

新華社昨天報道，國家主席習近平周四展開三天訪港行程，特首梁振英和候任特首林鄭月娥昨天均發表聲明，對此表示歡迎和感謝。梁振英指，二十年來香港在國家的大力支持下，成功落實一國兩制、港人治港及高度自治，取得多方面的成就，梁認為習近平在這個重大時刻蒞臨香港，充份顯示中央對香港的重視和支持。林鄭月娥亦對習近平訪港表示「非常鼓舞」，衷心感謝習近平對香港的支持及肯定。
保安局局長黎棟國表示，習近平訪港期間的保安措施及具體安排，警方適當時候會通知市民所需資訊，若有關措施對市民及傳媒造成不便，希望大家諒解。他指，警方有足夠警力應付任何突發事件，本港受恐襲威脅仍然維持在中度，鑒於最近外國發生多宗「獨狼式」襲擊，本港須保持高度警覺。消息指，警方評估今次領導人訪港，將採取回歸以來最高級別及反恐規格的海陸空保安行動，每日動員八九千警力。
另外，擔任護送領導人車隊重任的警隊護送組，日前密鑼緊鼓進行演習，該組警員駕駛電單車開路，護送貴賓的車隊前往目的地。警隊護送組總部小隊主管莊金印高級督察透露，為防範示威者堵路抗議，會安排先頭部隊在車隊抵達前，沿途檢視道路四周環境，確保車隊暢通無阻。
石崗閱兵 或巡視西九高鐵站
據了解，習近平伉儷將於周四中午抵港，下榻灣仔君悅酒店，當晚到禮賓府出席晚宴。習近平第二天早上到訪石崗軍營檢閱解放軍駐港部隊，下午到灣仔會展會見政商各界人士，晚上出席同樣假座會展由港府所設的文藝晚會。習近平離港當日、即七月一日，將出席升旗禮以及主持新一屆政府宣誓儀式，為林鄭月娥監誓。
消息指，習近平亦考慮視察港珠澳大橋、西九龍高鐵總站或西九文化區故宮博物館工地等基建設施。習近平夫人彭麗媛有可能探訪學校或老人中心。另外，中國首艘航母「遼寧艦」預料於習近平訪港後首度來港，並開放公眾登艦參觀。