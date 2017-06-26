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﻿會展珠寶展擒雙程大盜

2017-06-26 列印
　　灣仔香港會議展覽中心昨最後一天珠寶展發生盜竊案，一名雙程漢藉詞着其中一個展攤職員拿取珠寶選購時，以掩眼法偷走五件價值約三萬元金飾。幸有醒目買家發現告知職員報警，當場人贓並獲。

　　被捕男子四十八歲姓馬，持雙程證。昨午三時許，他進入會展中心一個珠寶展，向其中一個參展攤位職員要求展示一批首飾選購，偷走四隻金戒指及一隻金手鐲，價值約三千七百八十美元（折合約三萬港元）。

　　其間有其他買家發現，在疑人離開時即上前通知職員將疑人截停及報警。警員到場調查，在疑人手持的背包內起回涉案金飾，以涉嫌盜竊將姓馬雙程漢拘捕及蒙頭帶署。

　　今年是香港首飾珠寶展覽會三十周年，於本月月二十二至二十五假香港會議展覽中心舉行，有多個國家的知名參展商參加，昨為展期最後一天。
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