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﻿兩小巴失事 18傷包括孕婦

2017-06-26 列印
■尾隨小巴車頭嚴重毀爛。
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  紅頂小巴昨晚發生連撞意外，多人受傷。一輛途經彩虹邨對開的小巴懷疑閃避切線車輛失事，撞向石壆及水馬，車身被劏開，尾隨的另一紅頂小巴收掣不及，追撞前車。意外導致十八人受傷，當中包括孕婦。

　昨晚八時許，一輛由七十五歲司機駕駛的小巴在旺角載客往觀塘，至彩虹邨對開的觀塘繞道前一段路面失控，司機報稱閃避切線車輛，小巴撞向石壆及一列水馬，右邊車身被鐵欄劏開。

　另一輛由六十六歲司機駕駛的小巴尾隨駛至，收掣不及，撞向肇事小巴車尾，車頭嚴重毀爛。六旬司機撼爆玻璃重傷（圖），肇事七旬司機則無恙。受傷司機連同兩車十七名乘客，當中包括一名孕婦，分別被送往三間醫院救治。
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