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﻿中環搭建包山慶回歸

2017-06-26 列印
　　本港多年前是一個小漁港，當年離島的各種風俗習慣仍流傳至今。為慶祝香港回歸二十周年，民政處昨與離島區回歸活動籌備委員會，於中環海濱舉辦嘉年華，入場人士可盡聽一連串懷舊金曲，品嚐各款離島小食，更設有長洲紮作師傅專做的七呎高包山，供市民拍照留念。

　　民政處昨與離島區回歸活動籌備委員會，在中環海濱舉辦「維港金曲匯暨社區嘉年華」，活動主旨是以「四感」，即視覺、聽覺、嗅覺及味覺，感受離島生活文化。活動設有「離島景點拍攝區」，其中包括一座七呎高的真包山。

　　活動另邀得多名藝人歌手，包括洪卓立、譚嘉儀、KT唐嘉麟等，獻唱多首懷舊金曲，並提供各種離島小食，如長洲平安包、南丫茶粿等。
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