 Advertisement
  • 2017年6月26日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 港聞

﻿港怡「實習」小醫生 幫「病人」通波仔

2017-06-26 列印
■小醫生進行「通波仔」手術。
■小醫生幫「病人」洗傷口。
Previous Next

　　位於黃竹坑的港怡醫院前日起一連兩日，舉辦小醫生體驗活動「Doctor for a Day」，讓逾四百名年齡介乎四至九歲的小朋友，扮演不同醫護人員的角色，包括模擬為進行俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入手術。院方冀透過活動啟發下一代，讓他們了解醫護服務。

430小童抽中參加

　　體驗活動共設六種醫護模擬場景，包括急症室、X光診斷和手術室等，由港怡醫院十名醫護人員，包括心臟科及骨科醫生、護士及物理治療師，作示範及與小朋友作互動分享。參加者化身小醫生，在醫護人員指導下為假病人縫合傷口、洗傷口、甚至進行「通波仔」手術。

　　港怡醫院執行總裁Dirk Schraven表示，活動反應踴躍，共有約九千名小朋友報名參與活動，最終有約四百三十人獲抽籤抽中。他表示，作為企業公民，除了提供醫療服務，亦希望憑藉其知識與專業啟發下一代，讓他們了解多元化的醫護服務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd