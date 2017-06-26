﻿準新人為取相被迫寫正評 婚攝公司欺客遭追討

不少新人為留下人生中美好的回憶，願意花數萬元往外地拍攝婚紗照，但婚紗攝影公司良莠不齊，其中Cool Wedding Limited屢被投訴增加附加費，拍攝後更要求準新人在網上寫正評才獲發照片，過去兩年已有七對港澳夫婦向小額錢債審裁處追討該店負責人，近日再有多兩對來自澳門的夫婦入稟，獲法庭判直接勝訴。記者 潘琪慧



在澳門從事金融行業的羅先生及其妻子於facebook看見Cool Wedding Limited的宣傳，於去年五月與負責人周錦鴻簽署兩萬多元前往雲南麗江拍攝婚照的套餐。惟七月完成拍攝後整整三個月遭無故拖延，周之後要求羅還禮服，羅按指示歸還，但最終在十一月大婚之日都未收到任何婚照，羅說：「我地都非常無奈、傷心同憤怒，佢哋係違反合約精神。」他慨歎：「香港有商品說明條例等條文監督及規管着服務行業，這個澳門沒有，間接增強了消費信心，但出事之後先知道，原來是沒有甚麼用。」



未涉欺詐 須民事索償



同樣在facebook看到宣傳便購買婚照套餐的澳門人關小姐，與丈夫打算前往希臘拍攝，去年三月以三萬多元購買服務，他們其後到周在灣仔的辦公室商討出發細節，周要求他們購買更多服務，例如租借婚紗，他們多付近萬五元。周要求準新人回港選相片後，七日內於指定網頁發佈一篇不少於二百字正評，否則不會發相，關認為寫正評與履行婚照合約是兩回事，更何況「他們所有的服務也不值得我們寫任何正評。」最終未有取得婚照。



羅事後向警方報案，也有尋求消委會協助，但羅稱兩個機構「只係一味強調和解，但係自己嘅利益都喪盡，何來和解？」羅和關亦有找澳門司警，關指警方只是留檔，向他們坦言「做唔到咩」。兩對夫婦入稟小額錢債審裁處，上月判直接勝訴。



大律師陸偉雄認為，警方不受理的原因不能一概而論，但主要因證據不足，未能證明有欺詐成份，所以不能立案，他認為此類型個案較似商業糾紛，只能從民事方面索償。陸提醒香港及外地年輕人，應選擇信譽良好的婚紗攝影公司，不要因為價錢便宜而輕易相信人。以關小姐個案為例，周要求客人在facebook上寫正評才發回相片，目的都是希望收集更多正評提升商譽，吸引客戶，所以大家不要盡信正面留言。