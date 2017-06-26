﻿被控負責人另創新公司 準新人須小心免墜陷阱

在facebook擁有過百成員的私人群組Cool Wedding婚照苦主聯盟，讓苦主「大吐苦水」，其發言人指周錦鴻近月另創新公司，又改名換姓。



Cool Wedding婚照苦主聯盟發言人陳波揚表示，周錦鴻於去年底改用一個沒有註冊的公司名xxxx Wedding繼續經營婚紗攝影生意，他說新公司「實際上係換湯不換藥，所有手法其實跟Cool Wedding Limited一模一樣，因Cool Wedding敗訴新聞曝光，令他沒生意，於是改名換姓，就連周錦鴻的洋名Ronnie Chow都改為x Chan。」陳指，不少苦主在facebook上看到了xxxx Wedding的推廣，發現自己在Cool Wedding拍的照片變成樣辦放在該facebook專頁。



記者到訪xxxx Wedding的灣仔辦事處，希望與負責人聯絡，惟兩次到訪都未有人回應，加上其門口並無任何裝修，一般人不會覺得裏面是一間婚紗攝影公司，其鄰居亦說「不清楚」，有在該大廈進出的人士以為記者打算影結婚相，即奉勸「未影就唔好上去」，着記者不要光顧，「呃人㗎」。



記者亦曾致電和電郵聯絡xxxx Wedding，惟電話長期掛線，而電郵地址更是錯誤，最終記者在他們的facebook專頁，以短訊方式跟他們成功聯繫，他們以書面方式稱：「我們不是你說那一間公司」，又否認公司前身是Cool Wedding Limited，又否認與周錦鴻或Ronnie Chow有關。