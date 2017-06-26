﻿湯家驊加入行會冀重啟政改

「民主思路」召集人湯家驊(見圖)獲邀加入新一屆行政會議，他昨在電視節目上表示，加入行會是希望能影響政府管治，推動重啟政改，又指自己願意向政府反映民主派的意見，亦樂見民主派與政府有更多溝通。



湯家驊說，其過去十多年的政治經歷，足以顯示他屬民主派，但不會介意有人稱他不代表民主派，又指加入行會是希望影響政府管治，推動重啟政改，認為重啟政改要先改善中央與民主派的關係，雙方應在「人大八三一」和「公民提名」等堅持上，各退一步，才有機會進一步商討。



他希望，候任特首林鄭月娥未來一兩年，做好改善關係工作，而民主派亦應在《基本法》和「一國兩制」的基礎上進行討論。他續稱，若未來行會的決定有違他的立場，他不會為政府推銷，但未必需要「唱反調」。