﻿父母網上事事分享 子女不滿傷感情

不少爸媽喜歡在社交媒體分享子女的相片及近況，有人上載年幼子女的出浴照，有人則公開孩子的成績表，又或他們哭鬧時的短片。美國密歇根大學一項調查發現，子女對於父母的「分享癖」有強烈意見，因為部份內容令他們感到尷尬，專家建議家長發布前應「停一停，諗一諗」。文：黃慧心



隨着社交媒體流行，多了一個新的教養現象─「Sharenting」，（「父母分享」），由英文share及parenting組成，指父母喜歡，甚至過度分享子女的照片及私隱。早前一名台灣媽媽因在facebook粉絲專頁「鰻魚家家酒」上傳了五歲女兒邊哭邊向媽媽道歉的短片，引起網民聲討該名媽媽消費女兒、情緒勒索，甚至有虐兒之嫌，當地社福機構更一度介入調查。



童年照尷尬事 孩子最介懷



美國密歇根大學資訊系就「父母分享」的現象訪問了逾三百三十對親子，了解他們對父母在網上分享子女事情的看法。受訪的孩子年齡介乎十至十七歲，他們對於爸媽在網上分享自己的成就、學校活動、良好成績、運動和嗜好，以及特別場合和家庭旅行等相關內容，均認為可以接受。不過，他們並不接受父母分享自己的嬰兒照或童年往事、與朋友的合照、不理想的成績、不良行為、被處罰，或令他們尷尬的事。



負責研究的Carol Moser指，子女不只是希望父母公開讚揚自己在學習或運動上的成就，更傾向展現快樂家庭生活的一面，並希望父母在發文前偶爾詢問自己的意願。她提醒家長，家人之間應尊重對方的私隱。去年美國有另



一項調查指出，年滿十歲的子女對於父母未經他們同意，在網上分享自己的故事感到困擾和尷尬，但大部份家長卻沒有察覺子女的不滿。



發文貼相 停一停諗一諗



美國兒科醫生兼著名博客Elizabeth Meade撰文建議父母在網上發表關於子女的照片或帖文前，應留意以下四點。



1.調高限制



檢查社交媒體帳號的私隱設定，不應公開任人瀏覽或分享資訊，建議設定為只供家人或個別朋友分享，避免有陌生人轉載及下載子女的照片。



2.保障私隱



不應在網上公開子女的全名、生日日期、孩子或自己的所在地等資料，此舉不但可避免孩子感到不快，更可保障他們的安全。



3.匿名發布



如果發文是關於孩子的私隱或健康相關資訊，應採用匿名方式發布，避免被「起底」及引起孩子尷尬。



4.徵求同意



新一代對於互聯網及社交媒體有較深認識，父母在發文或上載照片前，不妨向孩子查詢，同時亦可先徵求他們的同意。



本文錄自第373期《親子王》周刊