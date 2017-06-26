﻿回歸20年多FUN——全新路線維港泳 現接受報名

維港是香港地標。為慶祝回歸二十周年，新世界集團今年再聯同香港業餘游泳總會舉辦維港渡海泳，比賽路線全新，參加者將由尖沙咀碼頭游至灣仔金紫荊廣場碼頭，重現四十年前香港泳手在攝人景色下暢泳維港的經典一幕。



渡海泳曾於一九七九至二○一○年期間停辦，在一九七九年之前，賽事以尖沙咀碼頭作起點。不過，在二○一一年復辦之後，比賽路線都定於鯉魚門至鰂魚涌，今年主辦單位決定重新以尖沙咀作起點，讓一眾泳手可以一邊游泳，一邊飽覽本港享譽國際的維港兩岸景致。這條路線長約一千米，較以往的一千五百米短，相信大家可以游得更舒服。



「新世界維港泳2017」將於十月二十九日早上舉行，賽事分設競賽組及優遊組兩大組別，名額分別為六百人及二千四百人，現已接受報名，其後會安排水試，以選出合適的參加者。