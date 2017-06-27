﻿全球50城市調查 港登噪音榜17位廣州最嘈

一項涵蓋全球五十個城市的聽力調查結果，結合世界衛生組織（WHO）的城市噪音研究，綜合而成一個「嘈吵城市」排名榜，廣州被列為全球噪音污染最嚴重城市，德里和開羅則排第二和第三位，香港位列十七，屬「嘈吵榜」前列城市之一。



Mimi Hearing Technologies利用旗下手機程式測試全球五十個城市居民的聽力，分析他們聽力年齡和實際年齡的差距，結果發現印度德里嚴重，當地人的聽力年齡高於真實年齡超過十九年，差距最小的是奧地利維也納，相差約十年半。香港人的聽力年齡高於真實年齡逾十四年。



這間公司利用數據製成一個聽力損失等級表，結合世衛組織對各城市噪音的研究資料，綜合排列出五十個城市的噪音污染情況，結果發現全球噪音最嚴重的三個城市是中國廣州、印度德里、埃及開羅，香港則排名十七，最寧靜的城市是瑞士蘇黎世。



噪音源包括汽車飛機



環保觸覺義務總幹事譚凱邦表示，一般而言，聲量達七十分貝以上，可視為噪音，香港噪音問題最主要源於交通，包括汽車及飛機。噪音會導致聽力損失，香港耳鼻喉科專科醫生黃漢威指，根據勞工處的安全指引，若長期逗留於噪音環境之中，例如在超過聲量八十五分貝的環境工作八小時，聽覺就很可能會受損。



心理學家：噪音影響情緒損記憶



醫療文獻顯示，噪音不但會使聽力受損，也會影響心臟血管的健康，急性噪音常引起高血壓問題，有研究指若暴露於噪音七十分貝至九十分貝五年，患上高血壓的風險高達近二點五倍。另外，噪音對心理亦帶來負面影響，心理輔導學家蔡綺文稱，若長期處於噪音污染之下，容易令人覺得煩躁不安、難以集中精神、無法思考、壓力大及失眠，情緒亦會大受影響。研究指出，噪音除了會降低記憶力、閱讀能力及學習動機外，低頻噪音會讓人感到壓迫，容易引發神經衰弱及憂鬱症，長者需要特別留意。



醫生黃漢威表示，本港市民的聽力受損問題，除了受職業因素影響外，更可能是由於現今不少人喜歡以耳機聽音樂，他提醒市民不要在嘈雜地方聽音樂，音量亦應調至中等程度。