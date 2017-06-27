﻿回歸成就展致辭 習近平：一國兩制保香港發展

國家主席習近平昨日前往北京國家博物館，參觀香港回歸祖國二十周年成就展。習近平強調，「一國兩制」不僅是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。



國家主席習近平在特首梁振英及候任特首林鄭月娥的陪同下，參觀香港回歸二十周年成就展。習近平參觀期間表示，香港回歸祖國二十年來，香港在中央政府及祖國內地的大力支持下，實現各項事業全面發展，取得世所公認的成就，彰顯出「一國兩制」的強大生命力，而二十年的實踐亦證明「一國兩制」不僅是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。



籲把握國家發展機遇



展望未來，習近平認為要繼續堅定不移和全面準確地貫徹「一國兩制」方針，嚴格按照憲法和《基本法》辦事。他希望香港市民和全國人民「攜手同心、開拓創新」，把握國家發展機遇推進「一國兩制」在香港的實踐，保持香港長期繁榮穩定。



國務委員楊潔篪亦有出席展覽的開幕儀式。他致辭時表示，過去二十年特區政府在內地及中央的大力支持下，帶領香港各界保持香港經濟政治的大局穩定，市民自由權利得到保護，民主政治依法穩步推進，對外交往及國際影響日益加大，展示了「一國兩制」方針的強大生命力與巨大優越性。



梁振英致辭時則稱，香港回歸二十年來內部保持繁榮穩定，民生亦持續改善，作為國家一份子，香港得到中央和內地省市的大力支持，乘搭國家發展的快車，包括積極參與「十三五」規劃、「一帶一路」倡議以及粵港澳大灣區的建設。