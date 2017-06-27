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﻿青年人「心的回歸」 董建華：要一步一步做

2017-06-27 列印
　　香港回歸祖國二十年，全國政協副主席、香港首任特首董建華接受中央電視台訪問時指，不少青年人生於殖民地時代，要做到青年人「心的回歸」，需要過程，他「一點都不擔心」。

　　被問到香港回歸二十年是否應更注重「心的回歸」時，董說：「香港回歸了祖國的懷抱，所以還要甚麼心的回歸呢？當然是很自然的（回歸了）。」他認為，很多青年人過往在殖民地下生活，因此會有一個「心的回歸」過程，「心的回歸有一段時間的，一步一步去做的，這個是有一個過程的，我一點都不擔心。」
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