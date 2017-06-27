﻿習近平訪港 灣仔佈水馬陣

國家主席習近平及其夫人彭麗媛將於本周四起一連三日訪港，警方嚴陣以待。大批警員昨天在下屆政府就職典禮場地灣仔會展對出的中環廣場空地佈防，架設數以百計的巨型水馬，警員又以鐵鈎和「照妖鏡」等裝備，在灣仔一帶的坑渠及會展中心內的電梯槽搜查可疑物品。



習近平將於本周四抵港，展開為期三天的訪港行程。他將於本周六到灣仔會展出席慶祝香港回歸祖國二十周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮，留港期間亦會視察本港最新發展情況。



警方搜坑渠查可疑物品



警方為此加強保安，大批巨型水馬昨晨由貨車運到灣仔一帶，警員陸續在會展中心外的空地架設水馬，在街頭排出長長的「水馬陣」，同時派出重點搜查隊，利用鐵鈎及「照妖鏡」等裝備，根據圖則逐一在君悅酒店附近的坑渠及會展中心內的電梯槽，檢查是否藏有可疑物品，再在渠蓋貼上黑色封條，記錄每個封條的位置及號碼，以防有人換走。



消息指，警方在會展附近放置大型水馬會分階段進行，預計要一至兩天才完成，而今次領導人訪港，警方擺放的水馬數量比以往多，覆蓋範圍亦更廣，以防止車撞式襲擊，屆時每日亦會有近九千警力維持秩序。



習近平訪港期間，初定下榻的灣仔君悅酒店。有愛國團體昨午到酒店外的鐵欄，掛上寫有「習主席，我們歡迎您！」、「習主席，熱烈歡迎您蒞臨視察！」的簡體字橫額。



民主黨人擬向習遞信



此外，立法會議員包括部份民主派議員，已陸續獲邀出席本周五於君悅酒店舉行的歡迎習近平晚宴。民主黨胡志偉、林卓廷同鄺俊宇表明會出席，並計劃向習近平遞信。