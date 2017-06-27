﻿物主隊友稱誤取交警署 青年踢波失42萬元名錶

一名工程判頭，前晚與十多名朋友在長沙灣一個硬地足球場進行足球友誼賽期間，將一隻價值四十二萬元的勞力士名貴手錶連外套放場邊椅上，但完場後取回外套時，發現手錶不翼而飛報警。但數小時後，其一名隊友聲稱誤取手錶，並已交往警署。有律師稱，若警方證實該隊友有心偷錶，可作出檢控。



男事主姓鍾（二十一歲），喜歡踢足球，每當有空會相約同好切磋球技。據悉，鍾為工程判頭，居住屯門區。其一度失去的名錶，為一隻勞力士Cosmograph Daytona（地通拿）手錶，是勞力士慶祝五十周年生產的紀念版；採用四十毫米冰藍色鉑金屬錶面，配以棕色陶瓷圈及蠔式錶帶。



若有企圖可落案



前晚十一時，鍾相約十多名朋友，在發祥街西及英華街交界一個硬地足球場進行足球友誼賽。開賽前鍾將其外套放在場邊一張椅子上，袋中放有其價值四十二萬元的勞力士名貴手錶，球賽進行時，球場的三個門口鐵閘均關上，沒有陌生人進入。直至球賽結束，他取回外套才發現勞力士手錶不翼而飛，遍尋不獲後及當時沒有人承認取走遂報警。事主回家後數小時，一名隊友透過WhatsApp告訴事主，聲稱取回衣物時誤取其手錶，但已將手錶交到警署。事主其後到警署了解證實事件，手錶失而復得。



大律師陸偉雄稱，案中「執走」手錶者是否真的不小心，還是偷走後因失主已報警，驚慌下感內疚歸還，有待警方調查後證實。若警方調查有證據顯示交還手錶者是有盜竊企圖犯案，警方仍可落案控告他盜竊，一旦罪成，最高可判監禁十年。事主稱不追究，只是可作為向法官一個求情理由。陸補充，若事主堅持不追究，又拒絕做證人下，警方便無法作出檢控。