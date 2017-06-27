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﻿美股中段升38點

2017-06-27 列印
　　美國股市本周首個交易日過別發展，杜指中段報二一四三二點，升三十八點；納指則報六二五六點，跌八點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點五七港元，升零點四二港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點四四港元，升零點四三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十四點三美元，跌十二點一美元；紐約期油則報每桶四十三點三三美元，升零點三二美元。
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