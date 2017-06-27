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﻿出席汕大畢業禮 李嘉誠大受歡迎

2017-06-27 列印
■汕大名譽主席李嘉誠，到汕頭大學出席畢業典禮，受到學生熱烈歡迎。
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        身兼汕頭大學校董會名譽主席的長和系主席李嘉誠，昨日在幼子李澤楷陪同下，到旗下基金會資助的汕頭大學參加校董會及出席畢業典禮，其間受到學生熱烈歡迎，他亦與學生合照留念，盡顯親民一面。

與學生合照盡顯親民

  八十九歲的李嘉誠昨日精神矍鑠地現身汕頭大學，一步入校園隨即引來大批學生圍觀，更拉起橫幅迎接「誠哥」回家。大學師生們向他揮手致謝，他亦以揮手回應，更與各學院的同學代表一一合照，其後前往參加校董會，今日將出席該校的畢業典禮，並為開幕儀式致辭。

  汕頭大學自一九八一年成立，是目前全球唯一一所由私人基金會持續資助的公立大學，曾多次被李嘉誠公開表明為他的「家」，堅持每年出席校董會及畢業典禮，估計至今獲李嘉誠基金會的資助額已超過八十億元。
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